ترتيب هدافي يورو 2024 بعد فوز إسبانيا على فرنسا

حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره فرنسا، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024“.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور نهائي كأس أمم أوروبا، ليلاقي الفائز من مباراة هولندا أمام إنجلترا.

وسجل ثنائية الفوز لصالح منتخب إسبانيا لامين يامال في الدقيقة 21، وداني أولمو في الدقيقة 25.

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ورفع داني أولمو رصيده في نسخة يورو 2024 إلى 3 أهداف، بالتساوي مع كودي جاكبو لاعب هولندا، لاعب جورجيا جيورجيس ميكاوتادزي، جمال موسيالا لاعب ألمانيا وإيفان سكرانز لاعب سلوفاكيا.

وجاء ترتيب هدافي يورو 2024 كالتالي:

1- داني أولمو، إسبانيا، 3 أهداف.

2- كودي جاكبو، هولندا، 3 أهداف.

3- جيورجيس ميكاوتادزي، جورجيا، 3 أهداف.

4- جمال موسيالا، ألمانيا، 3 أهداف.

5- إيفان سكرانز، سلوفاكيا، 3 أهداف.

6- فابيان رويز، إسبانيا، هدفان.

7- كاي هافيرتز، ألمانيا، هدفان.

8- جود بيلينجهام، إنجلترا، هدفان.

9- هاري كين، إنجلترا، هدفان.

10- دونيل مالين، هولندا، هدفان.