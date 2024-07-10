استياء في الاهلي من كولر بسبب تصريحاته عن استاد القاهرة

كشف الإعلامي أمير هشام عن استياء إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، من المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بعد تصريحاته عن استاد القاهرة الدولي.

وأشار هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على قناة النهار، إلى أن الاهلي مستاء بشدة من تصريحات كولر، بسبب العلاقات الجيدة بين النادي وهيئة الاستاد برئاسة وليد عبدالوهاب، وأن هناك حالة تعاون بين الطرفين.

وشدد على أن الاهلي يرى أنها تصريحات غير موفقة من جانب المدير الفني خاصةً أن التعاون متبادل بين المؤسستين، وآخرها تم تأجيل صيانة الملعب منذ فترة حتى يتسنى للفريق خوض إحدى المباريات بناءً على طلب المدير الفني، نفسه.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 12 يوليو.

ويحتل الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 68 نقطة.