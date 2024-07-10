أبرز المعلومات عن نجم إسبانيا... كم عمر لامين يامال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خطف لامين يامال لاعب برشلونة الأضواء من جميع لاعبي العالم منذ مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة.

وانضم لامين يامال إلى نادي برشلونة في سن السابعة قادما من نادي سي إف لا توريتا، وفي لا ماسيا، تفوق على جميع الفئات العمرية بشكل أسرع من أي لاعب آخر في جيله.

ولم يشارك الإسباني مع فريق تحت 19 عاما إلا بعد أن بدأ التدريب مع الفريق الأول بناءً على طلب المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي أبريل 2023، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول بعمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا فقط خلال الفوز 4-0 على ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب يمثل برشلونة في التاريخ.

وبعد موسم 2022/23، واصل لامين اللعب مع الفريق الأول في فترة ما قبل الموسم في 2023/24 وعلى الرغم من تسجيله مع الفريق الثاني للبارسا، فقد أصبح المهاجم عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول الإسباني في 8 سبتمبر 2023، عندما سجل هدفه الأول مع إسبانيا ضد جورجيا.

ويتميز لامين يامال بقدرته على التعامل مع اللاعبين وخلق الفرص وتعدد استخداماته حيث يمكنه اللعب كمهاجم أو لاعب وسط مهاجم أو على الجناح الأيمن.

معلومات لا تعرفها عن لامين يامال

- والده من المغرب، ووالدته من غينيا الاستوائية

- الاسم الكامل للامين يامال هو لامين يامال نصراوي إيبانا، "نصراوي" هو لقب والده، و"إيبانا" هو لقب والدته.

- تاريخ الميلاد: 13/07/2007 "16 عاما"

- ولد في يوبريجات بإسبانيا

- الطول: 178 سم

- الوزن: 66 كجم

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