لماذا اُحتسب هدف إسبانيا الثاني لأولمو وليس كوندي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اُحتسب الهدف الثاني الذي سجله منتخب إسبانيا للاعبه داني أولمو وليس للاعب منتخب فرنسا جول كوندي رغم تدخله بالكرة.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي باحتساب الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا لصالح أولمو باعتبار أن الكرة كانت في اتجاه المرمى.

وكان المنتخب الفرنسي قد قصّ شريط التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه كولو مواني، ثم تعادل منتخب إسبانيا بهدف سجله لامين لامال بالدقيقة 21.

وشهدت النسخة الجارية من يورو 2024 تسجيل 10 أهداف عكسية:

1) الألماني أنطونيو روديجير: ضد اسكتلندا

2) النمساوي ماكسيمليان ووبر: ضد فرنسا

3) التشيكي روبن هراناتش: ضد البرتغال

4) الألباني كلاوس جاسولا: ضد كرواتيا

5) الإيطالي ريكاردو كالافيوري: ضد إسبانيا

6) التركي سامت أكايدين: ضد البرتغال

7) الهولندي دونيل مالين: ضد النمسا

8) الإسباني روبن لو نورماند: ضد جورجيا

9) البلجيكي يان فيرتونجين: ضد فرنسا

10) التركي ميرت مولدر: ضد هولندا