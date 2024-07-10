بالصور.. إمام عاشور يؤدي واجب العزاء في أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، بعد صلاة المغرب بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

وحرص خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، على تأدية واجب العزاء في أحمد رفعت.

وشهد العزاء أيضًا حضور عدد من نجوم الأهلي ترأسهم محمود الخطيب، بجانب مصطفى شوبير وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

الجدير بالذكر أن نادي مودرن سبورت أعلن وفاة أحمد رفعت، يوم السبت الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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