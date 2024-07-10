"المباراة الأخيرة في عمر الـ16".. صدمة بيدري ومبابي بهدف لامين يامال (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواصل لامين يامال تألقه في بطولة يورو 2024، بتسجيل التعادل لإسبانيا ضد فرنسا في نصف النهائي.

وسجل لامين يامال هدفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 21، قبل تقدم إسبانيا بالهدف الثاني.

وظهر بيدري لاعب منتخب إسبانيا مصدوما لحظة تسجيل يامال الهدف، ووضع يديه على خده، فيما ظهر مبابي لاعب فرنسا بشكل لا يبالي مع خيبة أمل.

وبهذا الهدف، حقق لامين يامال رقما قياسيا، وأصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو، عن عمر 16 عاما و11 شهراً و 27 يوما، وتعد هذه المباراة هي الأخيرة ليامين وهو في عمر 16 عاما، إذ يقام النهائي يوم 14 يوليو، ويكون حينها في تخطى الـ17.