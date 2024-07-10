ما قبل نهائيين.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تقام اليوم الأربعاء 10 يوليو، مباراتين ما قبل نهائيين، الأولى نصف نهائي يورو 2024، الثانية نصف نهائي كوبا أمريكا.
وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:
كوبا أمريكا:
الأرجنتين – كندا، 3:00 صباحا، على قناة كونميبول على منصة يوتيوب
أمم أوروبا:
هولندا – إنجلترا، 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1
في سياق متصل، يقام نهائي أمم أوروبا يوم الأحد 14 يوليو، فيما يقام نهائي كوبا أمريكا، يوم الإثنين 15 يوليو 2024.
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