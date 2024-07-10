محامي أحمد رفعت: "عبد الظاهر السقا هو الشخص الثاني".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر السبت الموافق 6 يوليو، الشخص الثاني المتسبب في تدهور حالة اللاعب.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.

وحل رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، قبل أسبوعين، في أول ظهور له بعد تعرضه للأزمة الصحية، وقال: "يوجد شخصين مسؤولين في الرياضة، سبب في حالتي الصحية، وحدث معي أشياء لا يتخيلها أحد".

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا".

ورد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي السابق لنادي مودرن سبورت، عبر مداخلة هاتفية على برنامج "الكورة مع فايق": "مليش علاقة بانتقال اللاعبين، لو أنا الاسم الثاني هقف مع رفعت إزاي، هل أنا مسؤول في الدولة؟ هو بيتكلم إزاي؟".