اتحاد الكرة يُعلن موقفه من مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة تلقيه طلبًا من نادي بيراميدز؛ للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل في مباراته أمام الأهلي بالدوري.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الأهلي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، أنه بمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أن اللاعب بذلك سيستمر مع زملائه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسيه لتأديه المباريات الودية مع العراق و اوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.



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