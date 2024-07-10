37 صورة لنجوم كرة القدم من عزاء أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر أمس الثلاثاء 9 يوليو 2024، بعد صلاة المغرب بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

وشهد العزاء حضور الكثير من نجوم كرة القدم المصرية، رؤساء أندية ولاعبين ومدربين ووكلاء لاعبين وآخرون.

وحرص عدد من نجوم الأهلي على حضور العزاء وتقدمهم محمود الخطيب، بجانب مصطفى شوبير وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور.

وحضر أيضًا كل من، سعد سمير وصالح جمعة وحسام غالي وأحمد فتحي، بجانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

والتقطت الكاميرات الإعلامي أحمد شوبير أثناء تأدية واجب العزاء في أحمد رفعت، بجانب إبراهيم فايق وعلي ماهر وهيثم عرابي، بالإضافة إلى هيثم عرابي ونادر شوقي.

الجدير بالذكر أن نادي مودرن سبورت أعلن وفاة أحمد رفعت، يوم السبت الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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