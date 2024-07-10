شقيق أحمد رفعت يحسم الجدل بشأن الشخص الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم محمد شقيق أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر السبت 6 يوليو، الجدل حول اسم الشخص الثاني، المتسبب في الأزمة النفسية التي تعرض لها رفعت.

وتعرض تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.

وحل رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، قبل أسبوعين، في أول ظهور له بعد تعرضه للأزمة الصحية، وقال: "يوجد شخصين مسؤولين في الرياضة، سبب في حالتي الصحية، وحدث معي أشياء لا يتخيلها أحد".

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج"الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد رفعت هو عبد الظاهر السقا".

ورد عليه شقيق رفعت، في مداخلة هاتفية عبر برنامج"الكورة مع فايق"، قائلا: "عبدالظاهر السقا ملوش علاقة بأي شيء، والاسم الثاني لا يعلمه إلا أحمد رفعت، نريد أن نعيش في سلام فقط، ولا ننتظر شيء، لا يوجد من يعوضنا عن أخي".

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