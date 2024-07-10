شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. منتخب الطائرة يعسكر فى بولندا قبل السفر إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب مصر للكرة الطائرة في معسكر مغلق والمشاركة ببطولة ودية دولية في بولندا، حيث يعتبر هذا المعسكر آخر محطات المنتخب استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة أمس الثلاثاء قادمة من الصين، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني الصينية.

ويخوض المنتخب مرانا خفيفا بصالة اتحاد الشرطة الرياضي اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى بولندا.

ومن المنتظر أن يستمر المنتخب في بولندا عقب انتهاء البطولة الودية الدولية التي تجمع عددا من المنتخبات المشاركة في الأولمبياد حتى يوم 21 يوليو الجاري، على أن يسافر إلى فرنسا مباشرة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا.