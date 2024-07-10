شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل واللاعب يسافر مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى، الثلاثاء، الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة النادى المقبلة فى دورى نايل أمام النادى الأهلى، وبمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية، وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر، استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في الثانية ظهراً على متن طائرة خاصة متجهة إلى فرنسا استعدادًا لاوليمبياد باريس 2024، حيث يخوض الفريق وديتين أمام منتخبي أوكرانيا والعراق يومى 14 و17 يوليو الجارى، ثم يسافر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمى مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو، ثم أوزبكستان يوم 27 يوليو وإسبانيا يوم 30 من نفس الشهر.

في سياق مغاير، دخل محمد الننى مدافع وسط أرسنال الإنجليزى التاريخ من أوسع أبوابه بعد انضمامه للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المتوجهة للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة مع أحفاد الفراعنة بالأولمبياد.