المدير التنفيذي للوحدة الإماراتي: رفعت لم يعاني من أي عيوب “خلقية”

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت السابق لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو عيب خلقي كما ردد البعض في وسائل الإعلام في الساعات الماضية.

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أحمد رفعت اجتاز الكشف الطبي في نادي الوحدة الإماراتي بنجاح ولم يكن يعاني من أي عيب خلقي لذلك تمت الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية البيع".

وأضاف:" أحمد رفعت كان يتلقى كل يوم اتصالات من مصر تطالبه بضروة العودة إلى مصر بسبب موقفه من التجنيد وهو ما جعله مشتت ذهنياً وابتعد عن مستواه الفني مع الفريق".

وقال خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فؤجئنا بقرار معايشة أحمد رفعت بعدما وصل الإمارات وأحمد دياب رئيس النادي في ذلك الوقت لم يبلغنا بهذا القرار قبل اتمام الصفقة رسمياً".



وأضاف:"عقد أحمد رفعت مع الوحدة كان إعارة لمدة موسم وأحمد دياب أكد للوحدة الإماراتي على صحة موقف أحمد رفعت".