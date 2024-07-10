عبد الظاهر السقا يرد على اتهامات محامي أحمد رفعت

علق عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق لنادي مودرن سبورت، على حقيقة الاتهامات التي وجهت له في أزمة انتقال اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى الوحدة الإماراتي.

وكان نادي مودرن سبورت قد أعلن فجر يوم السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عامًا بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال السقا خلال تصريحات عبر قناة “MBC مصر 2” في برنامج “الكورة مع فايق”: “محامي أحمد رفعت لا يفهم في أمور الكرة، أنا كنت مدير للكرة وليس لي علاقة بانتقال اللاعبين”.

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وتايع: “موقف مدير الكرة هو منفذ لأوامر الرياضة، التعليمات أني أعطيه جواز سفره ليسافر وصافحنا اللاعب وودعناه وسافر، لكن ليس علاقة بأي شىء”.

وواصل:” أحمد رفعت قال في اثنين مسؤولين في الدولة، وأنا لست مسؤولًا في الدولة، ولا أعلم كيف يتحدث محامي اللاعب عني”.

وقرر أشرف صبحي إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وذلك تخليدًا لذكراه، وتقديرًا من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين.