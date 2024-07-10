آخر تطورات إصابة شيكابالا في الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، قد اقترب من العودة للمشاركة في تدريبات الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب شيكابالا عن نادي الزمالك منذ يوم 26 إبريل الماضي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

حيث أصيب شيكابالا بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية إلى الثالثة وهذه الإصابة تحتاج إلى 8 أسابيع للتعافي.

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وخضع اللاعب لعدة اختبارات طبية بعد كل مرحلة من العلاج، وحذر الجهاز الطبي من سرعة تعافي اللاعب لعدم تفاقم الإصابة.

وخاض شيكابالا صاحب الـ 38 عامًا شارك خلال 19 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة نظيره طلائع الجيش،يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من منافسات الدوري المصري الممتاز.