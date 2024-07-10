ليس الشناوي.. نجم الاهلي على اعتاب الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي المالي أليو ديانج، نجم الفريق الأول بالكرة في النادي الاهلي، ينوي الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير أن مسؤولي نادي الخلود السعودي قد توصلوا لاتفاق مبدئي مع النادي الاهلي من أجل الحصول على خدمات أليو ديانج بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

وواصلت أن البرتغالي باولو دوراتي هو من تمسك بضم أليو ديانج وهو ما تم حتى الآن بشكل مبدئي على أن يكون هناك خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وأضافت إنه يتبقى فقط الاتفاق مع المسؤولين داخل النادي الاهلي.

وكان كولر المدير الفني لفريق الاهلي رفض حيل محمد الشناوي إلى الدوري السعودي، بعد أن تلقى عدة عروض لضمه.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.