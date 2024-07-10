موعد مباراة إسبانيا في نهائي يورو 2024

تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى دور نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بشكل رسمي على حساب فرنسا.

وفاز منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فرنسا في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا أمس الثلاثاء.

ويلاقي منتخب إسبانيا، الفريق الفائز من بين هولندا وإنجلترا، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره هولندا، في نصف نهائي يورو 2024، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة نهائي أمم أوروبا 2024

وتقام مباراة نهائي اليورو بين إسبانيا والمنتخب الفائز من لقاء هولندا أمام إنجلترا، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة النهائية في كأس أمم أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.