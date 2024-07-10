ملف رياضة الخليج 365.. عزاء أحمد رفعت.. استقالة وليد دعبس.. وفوز إسبانيا على فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها عزاء أحمد رفعت، واستقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت، وصعود إسبانيا إلى نهائي يورو 2024 على حساب فرنسا.

ونعرض لكم أبرز الأخبار التي نشرت أمس:

37 صورة لنجوم كرة القدم من عزاء أحمد رفعت

أقيم عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر أمس الثلاثاء 9 يوليو 2024، بعد صلاة المغرب بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا"، استقالة وليد دعبس، رئيس النادي على خلفية الاحداث التي حدثت بعد وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إسبانيا تُقصي فرنسا وتنتظر في نهائي اليورو الفائز من إنجلترا وهولندا

نجح منتخب إسبانيا في تحويل تأخره بهدف نظيف لفوز بثنائية خلال المباراة التي التقى بها نظيره الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من يورو 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موتيابا يكشف لـ"الخليج 365" اللاعب المتسبب في اعتناقه الإسلام (صور)

كشف الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعب المتسبب في اعتناقه الإسلام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الزمالك في أزمة القيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أزمة جديدة داخل نادي الزمالك، تعيق حل أزمة القيد خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول رئيس رابطة".. من هو أحمد دياب؟

يتصدر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، المشهد الرياضي، بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت "فيوتشر سابقا"، والذي قال قبل وفاته بعدة أيام، إن سبب سقوطه مغشيا عليه وتدهور حالته الصحية، ضغوط تعرض لها من شخصين مسؤولين في الرياضة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إعفاء الأهلي والزمالك".. موعد قرعة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والكونفدرالية

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024\2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مبلغ فلكي مقارنة برونالدو ونيمار".. وزير الرياضة السعودي يكشف سبب فشل صفقة صلاح

أوضح عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، سبب فشل انتقال لاعب ليفربول محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم.. وهذا موقفه من المباريات المقبلة

انتظم أحمد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب النادي، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا