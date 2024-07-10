ستوري النجوم.. تهنئة لاعبي الزمالك لموتيابا.. تدريبات صلاح.. وظهور تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم أمس الثلاثاء عدداً من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ أمير عزمي مجاهد وشيكابالا طبيب نادي الزمالك محمد أسامة بعيد ميلاده، كما هنأ لاعبو الزمالك زميلهم الأوغندي ترافيس موتيابا على اعتناقه الإسلام.

ونشر عمر جمال صورة تجمعه بزميله الراحل أحمد رفعت، فيما شارك محمد صلاح صورة له من التدريبات بينما ظهر محمود حسن "تريزيجيه" بتدريبات طرابزون سبور بعد رفض ناديه انضمامه للمنتخب الأولمبي، فيما شارك أحمد المحمدي متابعيه لقطات من حضوره مباراة إسبانيا و فرنسا بنصف نهائي يورو2024.

ويمكنكم الاطلاع على الصور بمشاهدة الألبوم أعلاه:



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