كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز إسبانيا على فرنسا؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف على نظيره فرنسا خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء بدور نصف نهائي يورو2024.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة إسبانيا وفرنسا بمطالعة الألبوم أعلاه:

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