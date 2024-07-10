شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء استعدادته لمباراته الهامة والمصيرية أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتي ستلعب نتيجتها دورا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري المصري.

تعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وبيراميدز في الدوري

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.