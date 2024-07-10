شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى بعدما حصل الدراويش على راحة 48 ساعة من التدريبات.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، والذى يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء في البطولة بالموسم المقبل.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى:

الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو

بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس

طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بتوفير مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الأسبوع الحادى والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو القادم، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الجونة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الاسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.