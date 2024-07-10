"تسونامي الظاهرة يامال" يجتاح صحافة العالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: اجتاح "تسونامي" الظاهرة يامين يامال نجم المنتخب الاسباني الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 17 قبل المباراة النهائية ليورو 2024 بعد أيام، صحافة العالم، وسط اشادات بموهبته وهدفه في مرمى فرنسا الذي دخل به التاريخ الكروي، وقيادته المنتخب الاسباني للفوز 2-1 على فرنسا والتأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية، فقد أصبح يامال أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفاً في بطولة كروية كبرى متفوقاً على الأسطورة بيليه.

- ماركا (اسبانيا)

"اسبانيا الجامحة في نهائي برلين"

صحافة اسبانيا احتلفت بالتأهل التاريخي والجيل الجديد الذي يثير الذعر في أوروبا، وقالت صحيفة "ماركا" :"اسبانيا الجامحة في نهائي برلين"، فيما أشادت صحيفة "آس" المدريدية بأداء يامين يامال، وقالت إنه سبب سعادة اسبانيا، فهو فرحة الوطن.

- ليكيب (فرنسا)

"عيون حمراء"

- لو باريزيان (فرنسا)

"اقصاء فرنسا.. الزرق ليسوا في نهائي اليورو"



- بيلد (ألمانيا)

"هذا هدف يامال"

- الميرور (إنكلترا)

"لاعب برشلونة الرائع، يامال وأولمو يكملان عودة مذهلة ضد فرنسا للوصول إلى نهائي كأس أوروبا نهاية هذا الأسبوع"

- التلغراف (إنكلترا)

"لامين ملهم. أسبانيا تهزم فرنسا المسكينة لتبلغ نهائي اليورو

- لاجازيتا ديلو سبورت (إيطاليا)

"يامال، قياسي، أولمو مثير.. إسبانيا تهزم فرنسا وتذهب إلى نهائي كأس أوروبا".

- كورييري ديلو سبورت (إيطاليا)

"إعصار إسبانيا، وصل إلى النهائي! فرنسا تستسلم لظاهرة يامال"

- ريكورد (البرتغال)

"إسبانيا تهزم فرنسا في ليلة تاريخية ليمال"