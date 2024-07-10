يورو 2024 : أرقام واحصائيات مباراة أسبانيا مع فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب أسبانيا الى نهائي بطولة يورو 2024 للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على منتخب فرنسا بهدفين لهدف ليتأهل لملاقة الفائز من أنجلترا وهولندا في المباراة النهائية يوم الاحد المقبل على ملعب برلين الأوليمبي .

هذه هي المرة الاولى التي يتأهل فيها منتخب أسبانيا الى نهائي احدى البطولات الكبرى منذ حصوله على اللقب الاوربي عام 2012 بالفوز على ايطاليا في المباراة النهائية بأربعة اهداف مقابل لاشىء .

أرقام

بات منتخب أسبانيا أول منتخب عبر تاريخ البطولة الاوربية التي يحقق فيها الفوز في ستة مباريات متتالية أيضا دخل منتخب اسبانيا تاريخ البطولة الاوبية كونه اول منتخب يحقق ستة انتصارات في نسخة واحدة في البطولة .

نجم أسبانيا لامين يامال أصبح اصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ البطولات الكبرى حيث سجل هدف أسبانيا في مرمى فرنسا وعمره 16 عاما و 362 يوما محطما رقم الاسطورة البرازيلية الخالدة بيلية الذي سجل هدفا لمنتخب البرازيل في مرمى ويلز في كأس العالم 1958 بالسويد وعمره 17 عاما و 239 يوما .

هذه هي المرة الاولى التي يخرج فيها منتخب فرنسا من احدى البطولات الكبرى من الدور نصف النهائي منذ عام 1996 ليكون منتخب الفرنسي هو ثاني اكثر المنتخبات توديعا للبطولات الكبرى من هذا الدور ( 6 مرات ) خلف منتخب ألمانيا ( 8 مرات )

اصبح منتخب اسبانيا هو ثاني منتخب اوربي من حيث عدد مرات الوصول الى المباراة النهائية للبطولة الاوربية ( خمس مرات ) خلف منتخب ألمانيا ( 6 مرات )

مباراة أسبانيا مع فرنسا شهدت الخسارة الثانية لمنتخب فرنسا عبر تاريخه في بطولة اليورو بعدما يتقدم في نتيجة المباراة وكانت المباراة الاولى امام هولندا في يورو 2000 وانتهت بفوز هولندا بثلاثة اهداف لهدفين .

بصناعته لهدف فرنسا الوحيد امام أسبانيا لمهاجم الديوك كولو مويني كيليان مبابي ساهم في 11 هدف للمنتخب الفرنسي في المباريات الاقصائية في البطولات الكبرى ( سجل ثمانية اهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة )

أصبح داني اولمو مهاجم منتخب أسبانيا هو أول في تاريخ منتخب أسبانيا يسجل اهداف في ثلاثة مباريات متتالية في نسخة واحدة من بطولات اليورو ومساهماته الخمس في اهداف منتخب أسبانيا في البطولة ( 3 اهداف و تمريرتين حاسمتين ) هي اعلى مساهمة من لاعب في منتخب أسبانيا منذ ديفيد سيلفا في نسخة اليورو عام 2012 .

الاسباني خيسيوس نافاس في عمر 38 عاما و 231 يوما بات اكبر لاعب بخلاف حراس المرمى يظهر في الدور نصف النهائي لاحدى البطولات الكروية الكبرى ( يورو او كأس العالم ) .