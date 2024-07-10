ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا، من حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد الفوز على فرنسا، في ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

سجل كولو مواني، الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من كيليان مبابي، وتعادل لامين يامال، لمنتخب إسبانيا بطريقة رائعة في الدقيقة 21، وأضاف داني أولمو، الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وينتظر منتخب إسبانيا، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخر بين إنجلترا وهولندا.



أرقام قياسية بعد فوز إسبانيا على فرنسا

راندال كولو مواني هو لاعب فرنسا الثالث الذي سجل في كل من نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم بعد ميشيل بلاتيني (1982 و 1984) وزين الدين زيدان (2000 و 2006).

أصبح لامين يامال (16 عامًا، 362 يومًا) أصغر لاعب يظهر في كأس العالم أو نصف نهائي بطولة أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في كأس العالم 1958 (17 عامًا، 244 يومًا)

وبات لامين يامال أصغر لاعب على مر التاريخ يسجل في تاريخ اليورو، في عمر 16 عاما و362 يوما.

خيسوس نافاس (38 عامًا و231 يومًا) أصبح أكبر لاعب يلعب في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا + العالم، متجاوزًا فريتز فالتر (37 عامًا و236 يومًا) وجونار جرين (37 عامًا و236 يومًا)، اللذين التقيا في البطولة. نصف نهائي كأس العالم 1958.

ستلعب إسبانيا أول نهائي لها في بطولة كبرى (اليورو/العالم) منذ عام 2012، لتصبح أيضًا أول فريق يفوز بست مباريات في نفس النسخة من كأس أوروبا.