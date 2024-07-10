محامي أحمد رفعت يكشف مستجدات مثيرة في قضيته

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد رشوان، محامي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، عن المستجدات التي وصلت لها لجنة التحقيق في ملف أزمة اللاعب الأخيرة.

وقال محمد رشوان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “ام بي سي مصر2”: “لجنة التحقيق في ملف أحمد رفعت وجدت في عقود المحترفين كلمة (معايشة)، وحتى الآن أنا توصلت لمستندات سأتقدم بها للجنة التحقيق”.

وتابع: “اللجنة أرسلت خطابات لكل الاتجاهات منها اتحاد الكرة لكي يطلعوا على العقود المناسبة، وأرسلوا لنادي مودرن سبورت وطلبوا جميع الأوراق”.

وأردف: “ما علمته أن النادي جهز الملف بالكامل، وخلال 48 ساعة سيسلم النادي اللجنة الملف كاملًا”.

وبسؤاله من الذي أقنع أحمد رفعت أن يفعل كل ذلك ويسافر؟، أجاب: “نادر شوقي وأحمد دياب، نادر شوقي اصطحب أحمد رفعت في طائرة خاصة للإمارات”.



وواصل حديقه: “أحمد رفعت كان يقول لي إنه كان يتمنى أن يقف بجانبه أحمد دياب أكثر من ذلك، أيضًا الكابتن عبد الظاهر السقا كان مدير الكرة وقتها كان عليه أن يخبر أحمد رفعت بأن سفره غير قانوني، لأن مدير الكرة هو من يكون معه كل الأوراق، أحمد كان يتعشم في أن يحل أحمد دياب له الأزمة”.

واختتم: “أنا لم أتهم عبد الظاهر السقا، لكن أحمد رفعت كان يقول إن رئيس النادي هو المسؤول ومدير الكرة لم يُخطره بعدم صحة موقفه، هذه شهادتي وسأمثل أمام لجنة التحقيق وأقول هذه الشهادة”.