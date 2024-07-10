الأرجنتين وكندا.. ألفاريز يمنح التقدم لرفاق ميسي بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكندا بتقدم رفاق ميسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وافتتح جوليان ألفاريز التهديف في مباراة الأرجنتين وكندا لصالح راقصوا التانجو، ووضع منتخب بلاده في المقدمة بهدف في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله رودريجو دي باول، لينفرد بحارس منتخب كندا ويسكن الكرة على يمينه.

وبذلك، أحرز جوليان الفاريز هدفين في بطولة كوبا أمريكا 2024، كلاهما أمام كندا في مباراتين مختلفتين.

مباراة الأرجنتين ضد كندا

وتعد هذه المباراة، مواجهة مكررة بين المنتخبين، حيث تواجدا في نفس المجموعة (الأولى) في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في دور الثمانية بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.