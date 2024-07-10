تشكيل هولندا المتوقع أمام إنجلترا في كأس الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

واستطاع المنتخب الإسباني حسم التأهل للمباراة النهائية من اليورو، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة.

تشكيل هولندا المتوقع أمام إنجلترا

حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.

خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرخواين.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو

موعد مباراة هولندا وإنجلترا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

بينما سيتم إذاعة موقعة المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.