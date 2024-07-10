منتخب إسبانيا يكرر حدثًا يغيب عن يورو 2024 منذ 28 عامًا أمام فرنسا

نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في تكرار حدث لم يحدث منذ 28 عامًا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، أمام فرنسا.

واستطاع منتخب إسبانيا أن يقصي نظيره فرنسا من دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا النسخة الحالية المقامة في ألمانيا.

يأتي ذلك بعد أن فاز الإسبان على فرنسا بهدفين مقابل هدف في المباراة قبل النهائية من بطولة كأس أمم أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إقصاء منتخب فرنسا فيها من الدور نصف النهائي في بطولة كبرى منذ عام 1996 أمام التشيك في بطولة اليورو.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا الفائز من لقاء هولندا وانجلترا في دور نهائي كأس أمم أوروبا يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري.

ويلتقي منتخب إنجلترا نظيره هولندا في دور نهائي كأس أمم أوروبا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.