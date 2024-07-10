شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى التايعة من مساء غد الخميس باستاد الكلية الحربية، وكان الفريق تغلب على الإسماعيلى فى الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى.

يذكر أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، أبدى رغبته فى استمرار يوسف أوباما، لاعب الفريق ضمن صفوف الأبيض فى الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يرفع جوميز تقريرا إلى مجلس الإدارة، برأيه فى الطلبات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد، والصفقات المطلوبة ضمها، واللاعبين المقرر رحيلهم عن الزمالك في الصيف.