شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري ينطلق غداً والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق غداً الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري الخميس 11 يوليو

طلائع الجيش & الزمالك..9 مساء

الجمعة 12 يوليو

الاهلى & بيراميدز..9 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الاهلى & سموحة..9 مساء

الاثنين 15 يوليو

الزمالك & بلدية المحلة..9 مساء

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الاهلى..9 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..9 مساء

المصري & الاهلى ..9 مساء

الاثنين 29 يوليو

الاهلى & سيراميكا..9 مساء

المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.