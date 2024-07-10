اخبار الرياضه

قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري ينطلق غداً

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المباريات المؤجلة فى ينطلق غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأربعاء، 10 يوليو 2024 03:30 ص

ينطلق غداً الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري   الخميس 11 يوليو

طلائع الجيش & الزمالك..9 مساء

الجمعة 12 يوليو

الاهلى & بيراميدز..9 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الاهلى & سموحة..9 مساء

الاثنين 15 يوليو

الزمالك & بلدية المحلة..9 مساء

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن سبورت & الاهلى..9 مساء

الجمعة 26 يوليو

الزمالك & بيراميدز..9 مساء
المصري & الاهلى ..9 مساء

الاثنين 29 يوليو

الاهلى & سيراميكا..9 مساء
المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا