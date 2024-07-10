شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري ينطلق غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 10 يوليو 2024 03:30 ص
ينطلق غداً الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الأهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.مواعيد مؤجلات الدوري المصري الخميس 11 يوليو
طلائع الجيش & الزمالك..9 مساءالجمعة 12 يوليو
الاهلى & بيراميدز..9 مساءالسبت 13 يوليو
البنك الاهلى & سموحة..9 مساءالاثنين 15 يوليو
الزمالك & بلدية المحلة..9 مساءالثلاثاء 16 يوليو
مودرن سبورت & الاهلى..9 مساءالجمعة 26 يوليو
الزمالك & بيراميدز..9 مساء
المصري & الاهلى ..9 مساء
الاهلى & سيراميكا..9 مساء
المقاولون العرب & الزمالك..9 مساء
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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