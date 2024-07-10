شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى يخطف صدارة هدافى الدوري المصري قبل خوض المباريات المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

اعتلى الكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل خوض مؤجلات الدوري برصيد 13 هدفاً ، متفوقا على حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 12 هدفاً.

وتنطلق غداً الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري، حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك ، فيما يستكمل الاهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف.

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى - بيراميدز ، 13 هدف.

2_ حسام أشرف - بلدية المحلة، 12 هدف.

3- مابولولو- الاتحاد السكندري، 11 هدف.

4_ ياو أنور- البنك الاهلى ، 10 أهداف.

5- حسام حسن - سموحة ، 10 أهداف.