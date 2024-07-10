الامارات | محمد صلاح أغلى من نيمار وبنزيما وكانتي.. سبب فشل انتقاله إلى اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال بودكاست مع ثمانية عن خبايا وأسرار تعاقدات الأندية السعودية مع نجوم كبار من الدوريات الخمسة الكبرى.

وتحدث وزير الرياضة عن فشل انتقال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي رغم الاتفاق بينه وبين اتحاد جدة، الذي يضم أيضاً الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا.

وقال عبدالعزيز بن تركي إن إدارة نادي الاتحاد طلبت التعاقد مع محمد صلاح، لكن مسؤولي ليفربول تمسكوا به، وطلبوا أرقاماً فلكية مقارنة بصفقات التعاقد مع نيمار جونيور وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.

وأضاف وزير الرياضة السعودي أن اتحاد جدة طلب الحصول على خدمات قائد "الفراعنة" لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن إدارة "الريدز" كانت متمسكة ببقاء الجناح المصري ضمن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية لم تدخل طرفاً في المفاوضات، وكان رفض النادي كفيلاً بتوقف محاولات نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع محمد صلاح.