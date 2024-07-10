شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة للأهلي و7 لبيراميدز.. من يحسم لقب الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسيطر فريق بيراميدز على صدارة جدول الترتيب منذ فترة طويلة، بعدما استغل انشغال الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة، بالمشاركات الأفريقية وكان آخرها تتويج الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، وتربع بيراميدز على صدارة الترتيب برصيد 68 نقطة حصدها السماوي بعد خوض 27 مباراة، من بينها 14 فوزا متتاليا بالجولات الأخيرة، وفاز الفريق إجمالاً في 21 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو الفريق السماوي 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد خوض 23 مباراة من بينها لقاء الجولة 27 أمام الزمالك الذي تم احتساب فوز الأهلي خلاله اعتباريا بعد انسحاب الفريق الأبيض، ونجح الأهلي في تحقيق 18 انتصارا وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبو الأهلي 54 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.

11 مباراة للأهلي:

- بيراميدز: 12 يوليو

- مودرن فيوتشر: 16 يوليو

- بيراميدز: 22 يوليو

- المصري: 26 يوليو

- سيراميكا: 29 يوليو

- البنك الأهلي: 1 أغسطس

- المقاولون العرب: 4 أغسطس

- سموحة: 8 أغسطس

- زد: 11 أغسطس

- انبي: 14 أغسطس

- مودرن فيوتشر: 17 أغسطس

بينما يتبقى لبيراميدز 7 مباريات هي:

- زد: 2 يوليو

- الأهلي: 12 يوليو

- الأهلي: 22 يوليو

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس