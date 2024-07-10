شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يطير اليوم إلى فرنسا لخوض وديتين قبل المشاركة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تطير اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على متن طائة خاصة، لفرنسا استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، حيث أسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير إرسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل استكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.