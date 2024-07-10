شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لموقعة بيراميدز المصيرية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تحضيراته لمباراة بيراميدز مساء الجمعة المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري ، بعدما منح اللاعبين راحة سلبية أمس الثلاثاء عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، التي يرغب الفريق الأحمر في حصد نقاطها الثلاث لضمان استعادة صدارة الدوري والحفاظ على درع المتوج به في آخر نسخة.

ويبدأ مارسيل كولر تحديد برنامج الفريق لمباراة بيراميدز بالتشاور مع معاونيه ووضع البرنامج البدني والخططي الذي سيؤديه الفريق الأحمر من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق السماوي وحصد نقاط المباراة الثلاث في سباق المنافسة الشرس مع بيراميدز على حصد درع الموسم الحالي 2023 / 2024.

وأكد مارسيل كولر خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة أن مباراة بيراميدز هامة، وفضل منح اللاعبين راحة أمس الثلاثاء قبل التحضير للمباراة وسنخوض تدريبات تكتيكية مناسبة لطريقة لعب المنافس، ونحن متأخرين عن بيراميدز في عدد المباريات ولدينا هدف واحد وهو الفوز في المباراة من أجل الوصول إلى التربع على صدارة الدوري وتحقيق اللقب".

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.