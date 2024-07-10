الامارات | ألكاراز يقطع خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب ويمبلدون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الإسباني كارلوس ألكاراز 5-7 و6-4 و6-2 و6-2 على الأميركي تومي بول في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس ليقطع خطوة جديدة نحو الدفاع عن لقبه.

قدم بول أداء قوياً في أول مجموعتين وأثار حماس الجماهير الموجودة على الملعب رقم واحد ليتقدم 7-5 و2-0 بينما بدا المصنف الثالث في البطولة في وضع غير مريح.

وكثيراً ما وجد اللاعب الإسباني نفسه ينزلق في سعيه للحاق بالضربات القوية التي لعبها بول في المباراة التي أقيمت تحت السقف المغلق في يوم ممطر آخر في العاصمة البريطانية.

لكن ألكاراز (21 عاماً) رفع مستواه ليفوز بآخر مجموعتين ويحسم المباراة التي تجاوزت ثلاث ساعات بقليل، ويستمر انتظار أمريكا لتتويج أحد لاعبيها في نادي عموم إنجلترا والذي دام 21 عاماً.

وخلال المباراة، أنقذ بول 19 نقطة للكسر، لكنه خسر شوط إرساله ثماني مرات وهو ما كان كافياً لألكاراز، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على ثلاث أرضيات مختلفة، ليفوز بالمباراة.

وبهذا يحقق ألكاراز انتصاره 12 على التوالي في بطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية.

وقال ألكاراز في مقابلة على جانب الملعب: "لقد كان يلعب بصورة رائعة على الملاعب العشبية. لقد فاز ببطولة كوينز الشهر الماضي، كان يقوم بأمور رائعة في ويمبلدون بتغلبه على أبرز اللاعبين. كانت مباراة صعبة جداً بالنسبة لي.

وأضاف: "في المجموعة الأولى وفي بداية المجموعة الثانية بدت وكأنني ألعب على الملاعب الرملية، تبادلا قوية وتتجاوز كل نقطة ما بين 10 و15 تسديدة".

وتابع: "كان علي أن أظل قوياً ذهنياً عندما خسرت المجموعة الأولى، كان الوضع صعباً بالنسبة لي. لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي، كانت مباراة طويلة جداً، لذا فأنا سعيد جداً بالوصول إلى حلول للفوز".

ويلعب ألكاراز أمام الروسي دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة 2021 على مقعد في النهائي في تكرار لمواجهة قبل النهائي العام الماضي.