الامارات | ليفربول يستحوذ على نادٍ فرنسي عملاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت مجموعة "فينواي سبورتس" الأميركية مالكة نادي ليفربول الإنجليزي من شراء حصة الأغلبية بنادي بوردو الفرنسي لكرة القدم.

أكد نادي بوردو أن مشروع بيع حصة الأغلبية في أسهم النادي لمجموعة "فينواي" تم تقديمه إلى الجهة التي تراقب الشؤون المالية للأندية الفرنسية.

وأوضح بيان بوردو "نعمل معهم يداً بيد في إطار استمرار المفاوضات".

وفاز العملاق بوردو بلقب الدوري الفرنسي ست مرات أخرها في 2009، لكنه الآن ينتظر نتيجة استئنافه ضد هبوطه لدوري لدرجة الثالثة، ويتطلع للحصول على ضمانات مالية للموسم المقبل.