الامارات | النجم الساحلي يتعاقد مع مدرب جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الساحلي التونسي عن تعاقده مع المدرب حمادي الدو لقيادة الفريق بدلاً من المدرب خالد بن ساسي.

وأنهى النجم الساحلي موسم الدوري التونسي في المركز قبل الأخير من مجموعة التتويج باللقب.

وقال النادي في بيان مقتضب عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نرحب بمدربنا الجديد حمادي الدو الذي سيشرف على المقاليد الفنية للفريق الأول".

ولم يعلن النجم الساحلي عن تفاصيل العقد أو مدته.

وقاد الدو الملعب التونسي إلى التتويج بكأس تونس بفوزه 2-0 على النادي البنزرتي في يونيو الماضي.