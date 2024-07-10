الامارات | نجاح لاعب واحد.. فشل 29 لاعباً باختبارات اللياقة البدنية في منتخب السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن لاعباً واحداً من أصل 30 لاعباً اجتاز اختبار اللياقة البدنية في المنتخب السعودي.

وتحدث وزير الرياضة السعودي خلال بودكاست مع ثمانية عن آخر تطورات الكرة السعودية ومنتخب الأخضر.

وصدم عبدالعزيز بن تركي الفيصل المتابعين بحديثه عن مستوى لياقة لاعبي المنتخب السعودي، إذ أكد أنه لاعب واحد فقط من أصل 30 لاعباً تجاوز اختبار اللياقة البدنية بنجاح قام به مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، خلال الاستعداد للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 بالسعودية.

وتابع أنه لا بد من أن نتخذ قراراً حاسماً من أجل تجهيز المنتخب للتصفيات القادمة.