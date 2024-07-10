شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية للاعبى مودرن سبورت لتأهيلهم للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق على مدار الساعات الماضية، في محاولة لإخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة وحالة الحزن التي خيمت على الجميع بعد وفاة زميلهم أحمد رفعت.

وعاد فريق مودرن سبورت إلى التدريبات لأول مرة منذ وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي، أثر تدهور حالته الصحية، وبدأ فريق مودرن سبورت استعداداه لاستئناف مباريات الدوري، حيث خيمت حالة من الحزن على جميع اللاعبين خلال المران الذي أقيم الاثنين الماضي، بسبب تأثرهم بوفاة زميلهم.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، بسبب وفاة أحمد رفعت.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 يوليو في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.