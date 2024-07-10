شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تقريرا عن المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من الجهاز الطبى تقريرا عن مصابى الفريق لتحديد مدة غياب كلا منهم وموعد عودتهم للمشاركة مع الفريق سواء فى التدريبات او المباريات.

ويعانى الزمالك من وجود عدة إصابات بين صفوقه وهى شيكابالا إصابة بمزق في العضلة الأمامية، أحمد فتوح وسيف جعفر، ومصطفى الزنارى وناصر منسى إصابة فى الخلفية.

بينما يعانى أحمد رفاعى من كدمة بالركبة، ومحمود الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي من الرباط الصليبى وفى مرحلة التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الخميس.