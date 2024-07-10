شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من تدعيم الأهلى أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة أمام بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري ، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وانتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه قبل مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده بسبب عد الجاهزية الفنية وعدم خوض عدد كافي من التدريبات الجماعية قبل الدفع به في المباريات.

ويحسم مارسيل كولر مصير بيرسي تاو من دخول قائمة مباراة بيراميدز أو استمرار غيابه بعد مران فريق الأهلي غدا الخميس وقبل الدخول في معسكر مغلق، حيث يبقى موقفه غامض في ظل سياسة المدرب السويسري الذي يشترط خوض اللاعب عدد معين من التدريبات الجماعية قبل دخول قائمة المباريات.

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.