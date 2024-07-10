شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة حسام أشرف وماجد هانى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة الثنائي حسام اشرف وماجد هانى لاعبا الفريق المعارين إلى البلدية، لحل أزمة المراكز التى تحتاج الى دعم فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.

وجاء الاستقرار على عودة حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، لتدعيم خط الهجوم بالفريق بناءا على تعليمات البرتغالى جوزيه جوميز الذى طلب تدعيم الفريق بلاعبين فى خط الدفاع والهجوم.

ويٌعد حسام أشرف من اللاعبين الذين خطفوا الأضواء بعدما تصدر ترتيب دورى nile حتى الآن بعد تسجيله 12 هدفا وصناعة هدفين لزملائه والذى ضمن بنسبة كبيرة عودته مرة أخرى للزمالك والحصول على فرصة المشاركة.

وكذلك نجح ماجد هانى لاعب وسط الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، فى خطف الانظار بشكل لافت للنظر فى وسط ملعب البلدية، وقدم مردودا جيدا ليصبح واحدا من أهم اللاعبين الذين نالوا إشادة الجميع.