شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس ضم كهربا لقائمة الأهلى لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي الاكتفاء بالعقوبة التي تم توقيعها على محمود كهربا لاعب الفريق بعد استبعاده من مباريات فريقه الثلاث الأخيرة أمام طلائع الجيش والداخلية وطلائع الجيش، بسبب ما بدر منه من عدم الالتزام بتعليمات هارالد جامبيرلي المدرب المساعد خلال خوض تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو بالدوري.

وأكد كولر أن كهربا لم يكن مُستبعد فقد كان يتدرب الأسبوع الماضي بشكل فردي، وخاض مران وحيد قبل مباراة طلائع الجيش، ومران واحد لا يكفي لدخول قائمة المباراة من وجهة نظر المدرب ولهذا تم استبعاده من المباراة الماضية.

ويدرس كولر ضم كهربا لقائمة مباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.