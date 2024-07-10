شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب استاد القاهرة بتأجيل أعمال الصيانة بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

طالبت رابطة الأندية المحترفة مسئولو استاد القاهرة الدولى بتأجيل أعمال الصيانة المقرر لها 26 يوليو الجارى، حتى انتهاء مباريات دورى nile لإقامة المباريات على الاستاد.

وأرسلت رابطة الأندية خطابا رسميا بتأجيل عملية صيانة استاد القاهرة لما بعد انتهاء بطولة الدورى المقرر لها نهاية أغسطس المقبل.



خطاب رابطة الأندية

وكان وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة أكد أن الاستاد سوف يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، مُشيداً في الوقت نفسه بالتواصل الإيجابي والتوضيح الذى تلقاه من النادى الأهلي ومسئوليه على مدار الساعات الماضية.

وتابع : سيتم غلق استاد القاهرة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى، حتى 8 أغسطس المقبل، للقيام بأعمال الصيانة الدورية له، وواصل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الخطاب الخاص بموعد غلق الاستاد تم إرساله إلى رابطة الأندية يوم 28 يونيو الماضى، حتى تتمكن الرابطة من تحديد ملاعب بديلة للاستاد خلال فترة رفع كفاءة وزراعة المسطح الأخضر بالملعب الرئيسى.