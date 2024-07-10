شكرا لقرائتكم خبر عن موعد السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك.. والدولة الأقرب لاستضافته والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موعد مباراة السوبر الأفريقى التى تجمع الأهلى والزمالك باعتبار أن الأحمر بطل دورى أبطال أفريقيا والأبيض بطل كأس الكونفدرالية، ومكان البطولة المتوقع.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان أعلن أنه حصل على عروض جذابة لاستضافة السوبر الأفريقي، والحديث حاليا عن عروض من قطر والسعودية لاستضافة السوبر الأفريقى، وما يدور فى الكاف أن هناك عرضا بـ3 ملايين دولار ويرغبون فى زيادته إلى 4 ملايين دولار وقد يحدث اتفاق".

وتابع شوبير: "السعودية كانت ستنظم السوبر الأفريقي ثم اعتذرت وقد تتراجع عن الاعتذار، وهناك عرضا قطريا لاستضافة السوبر وهو الأقرب، وهل الأخوة الأعزاء في السعودية طلبوا استضافة السوبر؟ والملف الآن في يد موتسيبي رئيس كاف".

وأردف: "الأقرب إقامة السوبر الأفريقي في الفترة ما بين 15 إلى 30 سبتمبر المقبل، ولو كاف لم يحسم العرض القطري سيقام في مصر على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية".

وفيما يخص البطولة الأفروآسيوية بين بطل أفريقيا وبطل آسيا، أكد أن الاتحاد الآسيوي قد قدم عرضا لإقامة البطولة في قطر وحتى الآن الاتحاد الأفريقي لم يرد على ذلك العرض، ولا أعلم سر التأخير على الرد حتى الآن.