مانشستر يونايتد على أعتاب ضم ليني يورو

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي في مفاوضات قوية مع نادي ليل الفرنسي لضم مدافعه الشاب الفرنسي ليني يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو يعد احد اهم المواهب الدفاعية في القارة الأوربية في الوقت الحالي.

و يعد ليني يورو هو أحد اهم أهداف إدارة نادي ريال مدريد الأسباني التي طلبت ضم الاعب بالفعل الا انه حتى الان لم تكلل المفاوضات بالنجاح بين ريال مدريد و ليل الفرنسي .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد تقدم بعرض رسمي لضم ليني يورو من نادي ليل الفرنسي مقابل ٤٢ مليون جنية استرليني وهو العرض الذي وجد صدى إيجابي لدى إدارة نادي ليل الفرنسي التي تحاول الحصول على اكبر مكسب مادي من بيع الاعب حيث ان العرض الموجود من نادي ريال مدريد الأسباني يصل إلى حوالي ٣٠ مليون جنية استرليني وبالتالي فإن إدارة النادي الفرنسي تحاول الضغط على الاعب لقبول عرض مانشيستر يونايتد .

و اضافت صحيفة ذي صن ان العقبة الوحيدة امام إتمام الصفقة هي رفض الاعب الانتقال إلى مانشيستر يونايتد وتفضيله الانتقال إلى ريال مدريد وبالتالي فهو في انتظار ان يقوم ريال مدريد بتحريك عرضه الرسمي لناديه حتى ولو لم يصل إلى قيمة عرض مانشيستر يونايتد .

هذا ويعد ليني يورو احد اهم المواهب الشاب في الكرة الأوربية حيث لفت أنظار العديد من الاندية الأوربية منها ريال مدريد ونانشيستر يونايتد وبايرن ميونخ ومانشيستر سيتي و يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان وسيشارك ليني يورو مع منتخب فرنسا الاوليمبي ف مسابقة كرة القدم في ألعاب باريس الاوليمبية والتي ستبدأ يوم ٢٤ يوليو المقبل .