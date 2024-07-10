موعد مباراة هولندا وإنجلترا والقنوات الناقلة في أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك حيث المواجهة المرتقبة بين المنتخب الهولندي أمام نظيره الإنجليزي، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة هولندا وإنجلترا

وتنطلق مباراة هولندا وإنجلترا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا

وتذاع مباراة إنجلترا وهولندا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس بتعليق عصام الشوالي.

وينتظر منتخب إسبانيا الذي نجح في التغلب على فرنسا بهدفين مقابل هدف، الفائز من مباراة امس بين إنجلترا وهولندا، في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.